Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

13.10.2022 12:04
Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sakarya haberleri... Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri, Değirmendere ile Çaybaşıyeniköy mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 3 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 extacy hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, R.Ç ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahsın eski polis olduğu ortaya çıktı Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Sakarya gündem haberleri: Sakarya'da baba ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu
Kaynak: AA

Komando, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement