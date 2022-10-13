Sakarya haberleri... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri, Değirmendere ile Çaybaşıyeniköy mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 3 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 extacy hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, R.Ç ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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