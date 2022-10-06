Sakarya haberleri... Sapanca'da Bilim Şenliği başladı - Son Dakika
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Sakarya haberleri... Sapanca'da Bilim Şenliği başladı

06.10.2022 20:36
Sakarya haberleri... Sapanca'da Bilim Şenliği başladı

Sakarya gündem haberi... Sapanca'da düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

Sapanca'da düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Kırkpınar fuar alanında düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilimsiz ve teknolojisiz bir dünyanın olamayacağını belirterek, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmenin önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin düşüncülerini, becerilerini, hayallerini gerçekleştirme noktasında atölyeler kurulduğuna dikkati çeken Canpolat, " Türkiye'ye aydınlık yarınlarına ışık tutacak öğrencilerimiz mevcut. Bunu görünce mutlu oluyoruz, içimizdeki umutlar hep taze kalıyor. Gençlerimizden beklentimiz; vatanına, bayrağına, milletine, ailelerine ve sevdiklerine hayırlı evlatlar olmalarıdır. Sorumluluk sahibi bireyler olmalarıdır. Öğrencilerimizin yeteneklerini açığa çıkarmak için düzenlediğimiz Bilim Şenliği de bunlardan biri." diye konuştu.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de Sapanca Bilim Şenliği'nin katılımcılarda bilimsel merak ve farkındalığının artırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise merakın olmadığı bir yerde bilimin gelişme şansının olmadığını vurgulayarak, "Çocukların soruşturarak yetişmesi ve sorularının cevaplarını bulması lazım. Bunu da iyi koordine etmeliyiz. Birbirini tamamlayan süreçlerin yaşanması ve yaşatılması gerekir. Bu okul, aile, çevre ve idare hepsi bir arada entegre çalışabilirse ancak mümkün olabiliyor. İnşallah bu etkinlikte, eğitim noktasında ortaya koymak istediğimiz heyecanın artışına katkısı olur. İyi ve nitelikli insan yetiştiremezsek istikbalimize ümitle bakmak mümkün değil. Bu yönüyle uygulamalı eğitim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Emniyet Müdürü Aslı Gül İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ali Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şenlik, 8 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Abdurrezzak Canpolat, Kırkpınar, Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya haberleri... Sapanca'da Bilim Şenliği başladı - Son Dakika

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