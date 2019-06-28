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SAKARYA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE UNUTULUNCA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı. Genç kızlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu, öğlen tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip çıktı. Binanın 2'nci katında kapıların kilitlenmesi sonucu 2 kursiyer mahsur kaldı. Genç kızları almaya gelen aileleri, çocuklarının mahsur kaldıklarını öğrenince Tahsin Yolcu'ya telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileler, müdüre ulaşamayınca itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri 2'nci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye, binanın 2'nci katındaki pencereye merdivenli araçla ulaşıp, mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Kurtarılan 2 öğrenci, ailelerine teslim edildi.
SAKARYA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE UNUTULUNCA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
Pamukova, Genç, Sakarya, Güncel
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