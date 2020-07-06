SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı - Son Dakika

SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonucu yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanmazken, sabotaj ve saldırı...

Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler sonucu yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanmazken, sabotaj ve saldırı izi tespit edilemedi. Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde 15 dönüm arazi üzerine kurulu havai fişek fabrikasında geçen Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından çalışmaları sürüyor. Fabrika sahası içerisinde iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, patlamanın meydana geldiği alandan alınan numuneler Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı ve sabotaj izine rastlanmadığı tespit edildi. Ayrıca numuneler üzerinde havai fişek fabrikasındaki yangını başlatacak ve hızlandıracak petrol türevine rastlanmadığı belirtildi.

Meydana gelen olayda fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ve A.A. ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı A.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj ve saldırı izine rastlanılmadı - Son Dakika
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