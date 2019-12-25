"Sakarya Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı" Sakarya'da yapıldı

"Sakarya Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı" Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunu'ndaki programa, Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, belediyelerin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileriyle yönetim kurulunun diğer üyeleri katıldı.

Vali Nayir, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm kurul yetkililerini havzanın ismini taşıyan Sakarya'da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Toprağı, suyu ve havayı korumakla görevli birimleri bir araya getirerek alınacak önlemler ve varsa problemleri çözmeyi hedefleyen böylesi toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Nayir, "Uzun bir yol alıp farklı illeri dolaşan ve buradan da Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri'miz ile ilgili Devlet Su İşleri teşkilatımız, mutlaka diğer birimlerle de istişare ederek çalışmalarını yürütüyorlardır. Bizlerin de böylesi toplantılarda bir araya gelerek konunun daha geniş kısmını mütalaa edip sunumları birlikte çalışmaları izleme fırsatımız oluyor, aynı zamanda uzun zamandır görüşemediğimiz meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızla da görüşme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

"Projelere Dair Sunumlar Yapıldı"

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından Sakarya Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Taşkın Takip Tabloları ile Havzadaki İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantılarında alınan kararlara dair sunumların yapıldığı toplantıda, eylem planları kapsamında yürütülen çalışmaların güncel durumu ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri anlatıldı.