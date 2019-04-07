Sakarya Hediyelik Eşya Dükkanında Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
1 saat önce
Adapazarı'nda, hediyelik eşya satan bir dükkana gece giren 3 kişinin, hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Adapazarı
'nda, hediyelik eşya satan bir dükkana gece giren 3 kişinin, hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün gece saatlerinde, Adapazarı şehir merkezinde bulunan hediyelik eşya satan bir dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren 3 kişi, 5 bin TL değerinde tespih, gümüş yüzük ve çeşitli hediyelik eşyaları çaldı. Yaşları küçük olan 3 kişinin vitrindeki hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine dükkanda incelemelerde bulunan polis, güvenlik kameralarına takılan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:19 Kaynak: DHA
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