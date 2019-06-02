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SAKARYA HENDEK MERKEZLİ 4,6'LIK DEPREM, İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

46 dakika önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre iller ile İstanbul'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü
Sakarya'nın Hendek ilçesi olarak belirlediği deprem saat 16.08'de meydana geldi. Yerin 7,06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sakarya'nın ilçeleri, çevre iller ve İstanbul'da hafif şekilde hissedilen depremde ilk tespitlere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 4,7; daha sonra 4,4 olarak bildirdi.
SAKARYA HENDEK MERKEZLİ 4,6'LIK DEPREM, İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
AFAD, İstanbul, Sakarya, Güncel
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