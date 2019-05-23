Son Dakika Haberleri: Sakarya Hendek'te 3 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Sakarya Hendek'te 3 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

12 saat önce

Hendek'te 3 araç çarpıştı: 6 yaralıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hendek'te 3 araç çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan 41 MB 158 plakalı hafif ticari araç, 54 S 0494 plakalı minibüs ve 54 KN 365 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Y.A., N.C., S.S., A.S., N.K. ve A.E.Y. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya Hendek'te 3 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Hendek, Araç, Güncel
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