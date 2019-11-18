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Sakarya hendek'te yangında 2 çocuk öldü

7 saat önce

Hendek'te yangında 2 çocuk öldüSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1,5 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatlarını kaybetti.

Hendek'te yangında 2 çocuk öldü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1,5 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatlarını kaybetti.

Öğle saatlerinde, Hendek Dereboğazı Mahallesi'nde Çolak ailesine ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, evde bulunan 1,5 yaşındaki Yasin ile 3 yaşındaki Mert yaşamlarını kaybetti. İsa Çolak'ın işte, Cansu Çolak'ın ise bahçede olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını görerek gelen Cansu Çolak çocuklarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. 112 Acil ekibi, Cansu Çolak'a ambulansta müdahalede bulundu. Ailenin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına boğuldu.

Polis olay yeri inceleme ekibi evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya hendek'te yangında 2 çocuk öldü

Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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