Sakarya Her Geçen Gün Büyüyen ve Gelişen Bir Şehir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'nın iş gücü potansiyel ve ekonomisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Toçoğlu, 10 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart'ta tamamlayacağını söyledi.



Toçoğlu, pek çok çalışmaya birlikte imza attıklarını, ortak projeler ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Esnaf odalarımızla iletişim halinde olduk. Hamdolsun bugün buradaki tablo, oluşturduğumuz samimiyet ve beraberliğin tezahürüdür. Sakarya bugün iş gücü potansiyeliyle ve ekonomisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Her zaman ifade ettiğim gibi biz Sakarya'yı bugünlere hep birlikte getirdik. Benim için önemli olan kimsenin gönlünü kırmadan aranızdan bu şekilde güzel ayrılmaktı ve görüyorum ki bunu başarmışım. Allah hepinizin işini rast getirsin. Allah herkese böyle bir tabloyla bu işleri sonlandırmayı nasip etsin. Hepinize bol, bereketli, hayırlı işler diliyorum." dedi.



SESOB Başkanı Hasan Alişan ve Başkanlar Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda Toçoğlu, Türkiye Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye Birincisi olan Geyve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ece Asude Ediz'e ödülünü verdi.

