SAKARYA Herkes onu babasıyla çektiği sevinç videosuyla tanımıştı, okuluna gidip video paylaştı - Son Dakika

Herkes onu babasıyla çektiği sevinç videosuyla tanımıştı, okuluna gidip video paylaştı

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde babasıyla birlikte üniversite sınav sonucunu öğrendiği anları videoya alan ve internette paylaşan Berna Toska, kazandığı Akdeniz Üniversitesine giderek oradan video paylaştı.

Sosyal medyada paylaştığı babasıyla birlikte çektiği sevinç videosu binlerce kez beğenilip paylaşılan Sakaryalı Berna Toska, büyük bir mutlulukla yerleştiği Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti. Ziyarette Berna Toska ve ailesini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan karşılarken, Rektör Prof. Dr. Özkan öğrencisiyle birlikte fotoğraf çekildi. Berna Toska daha sonra 5 yıl boyunca eğitim göreceği Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı'ya da ziyarette bulundu.

Akdeniz Üniversitesi girişinde çektiği video ile okulu çok beğendiğini ve bir an önce eğitim-öğretim takviminin açıklanmasını beklediğini belirten Berna Toska'nın sosyal medyada paylaştığı bu video da çok sayıda beğeni aldı.