Son Dakika Haberleri: Sakarya için sağanak uyarısı
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Sakarya için sağanak uyarısı

2 saat önce

Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.

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Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İstanbul, Sakarya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:34 Kaynak: AA
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