Sakarya için sağanak uyarısı
2 saat önce
Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:34 Kaynak: AA
'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sakarya'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını
ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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