Sakarya İHH'dan kurban bayramı faaliyetleri - Son Dakika

Sakarya İHH'dan kurban bayramı faaliyetleri

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Kurban Bayramı organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Kurban Bayramı organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak.

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Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden dernek başkanı Engin Sezer, ajansın çalışmaları hakkında bölge müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi aldı.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, bu sene 54 ülkede kurban hizmeti vereceklerini söyledi.

Geçen yıl 96 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Sezer, "Bu sene az ülkede faaliyet görmemizin sebebi hem pandemi hem de daha çok Türkiye için çalışmak. Gideceğimiz ülkeleri tamamen sosyoloji olarak seviyesi düşük ülke ve savaş bölgeleri seçildi. Kurban bedeli yurt içi ve yurt dışında 900 lira." diye konuştu.

Sezer, Sakarya İHH olarak her sene kardeş ülke seçtiklerini, bu yılki kardeş ülkelerin Sudan, Yemen, Libya ve Arakan olduğunu dile getirerek, "Bayramın ikinci gününün akşamına kadar başvuru yapılabilir. Dernek binalarımıza gelerek ve online ortamdan başvuru yapılabilir." dedi.

Bağışçının banka üzerinden yaptığı başvuruda açıklamaya hangi ülkeyi tercih ettiğini belirtmesi ve telefon numarasını yazması gerektiğini anlatan getiren Sezer, "Eğer dernekten yaparsa zaten tercih ettiği ülke soruluyor. Bağışı yapar yapmaz kendisine bağışın alındığına dair mesaj geliyor. Kesildiği zamanda yine mesaj geliyor. Bazı bağışçılar görüntü istiyorlar ama bizim görüntü çekmek gibi bir durumumuz olamaz çünkü binlerce kurban var, buna yetişmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Sezer, her ülkede ekiplerinin olduğunu fakat pandemiden dolayı sayıyı azalttıklarını dile getirerek, ülkelerdeki partner kuruluşlarla çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

"Geçen sene İHH 55 bin kurban kesti. Bu senede bu rakamlara düşmez." diyen Sezer, "İHH olarak 54 ülkede kurban kesiyoruz. Siz de faydalanmak isterseniz bize başvurun, kurbanınızı muhtaç ailelere ulaştıralım." diye konuştu.

Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri Ali Akıllı ve Yusuf Gökhan Erkan da yer aldı.

Anadolu Ajansı, Kurban Bayramı, Sakarya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İHH'dan kurban bayramı faaliyetleri - Son Dakika
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