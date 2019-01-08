Sakarya İhh'dan Suriye İçin Battaniye Kampanyası

Sakarya İHH
İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer
, Suriye
için acil battaniye kampanyası başlattıklarını bildirdi. Adapazarı
ilçesindeki dernek merkezinde gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, Suriye'de savaştan dolayı ülkesini terk ederek güvenli bölgelerde kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde 1 milyona yakın insanın yaşadığını hatırlattı.
Bu insanlar için kış mevsiminde yaşam şartlarının daha fazla ağırlaştığını belirten Sezer, kampların toprak alanlarda kurulmuş olması ve altyapının olmamasından insanların "çamur deryası" içinde yaşamak zorunda kaldığını anlattı.
Bölgede yaşanan sel felaketinde 9 kamptaki yaklaşık 25 bin insanın etkilendiğine değinen Sezer, kamplardaki çadırlar ve içerisindeki eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.
Soğuk hava şartlarında yaşayan mazlumlara yardım ulaştırılması gerektiğine işaret eden Sezer, "Özellikle battaniye, soba, kışlık kıyafet, sünger yatak, gıda maddeleri, sabun, şampuan, bulaşık sabunu, elde yıkamak için çamaşır deterjanı gibi malzemelere ihtiyaç vardır. Sakarya İHH olarak acil koduyla battaniye kampanyası başlattık. Bir battaniye bedeli 40 liradır. Bağışçılarımızdan ricamız kullanmadıkları temiz battaniyeleri bir poşete koyup o şekilde derneğimize bırakmalarıdır. Yeni battaniye almak isteyenler kendileri de alabilir derneğimize bağışta da bulunabilirler." ifadelerini kullandı.
Sezer ayrıca, Sakarya'daki ihtiyaç sahibi aileler için de "Sıcak Bir İyilik" sloganıyla kampanya başlattıklarını anımsatarak, bağışçıların bu kampanya için de ayni veya nakdi olarak bağışta bulunabileceklerini sözlerine ekledi.