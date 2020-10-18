Sakarya İHH Derneği, yakacak yardımı için vatandaşlardan destek bekliyor - Son Dakika

Sakarya İHH Derneği, yakacak yardımı için vatandaşlardan destek bekliyor

18.10.2020 10:41
Sakarya İHH Derneği, yakacak yardımı için vatandaşlardan destek bekliyor, System.String[]

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kış öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yakacak yardımı desteği bekliyor.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kış öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yakacak yardımı desteği bekliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden dernek başkanı Engin Sezer, ajansın çalışmaları hakkında bölge müdürü Yücel Velioğlu'ndan bilgi aldı.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, yakacak yardımı konusunda sendikalarla protokol imzaladıklarını, kış gelmeden bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini söyledi.

Vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini ifade eden Sezer, "Bu kampanyamız sadece Sakarya içindir. Geçen sene 25 ton kömür aldık. Bunları öncelikle yetim ailelerden başlayarak muhtaçlara ulaştırdık. Bu sene de 25 ton kömür dağıtmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sezer, Suriyeliler için yakacak yardımı etmek isteyenlere yönelik de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yakacak yardımı yapmak isteyenlerin, tarihi Orhan Gazi Camisi yanındaki İHH Bağış Kabul Merkezi'ne gelerek makbuz karşılığı veya banka internet yoluyla ya da "0264 777 24 44" numaralı telefondan ulaşarak yardımda bulunabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, Yücel Velioğlu, Sakarya, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İHH Derneği, yakacak yardımı için vatandaşlardan destek bekliyor - Son Dakika

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