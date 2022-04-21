Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor

21.04.2022 12:54
Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfının 30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında ramazan çalışmaları yürüttüğü belirterek, bu yıl da "Ramazanı Yaşat" sloganıyla Türkiye dahil 57 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunacağı belirtildi.

Ayrıca, İHH'nın bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, ramazan çalışmaları kapsamında kumanya dağıtımlarına devam ettiklerini, Kenya, Somali, Suriye ve Makedonya'da insani yardım çalışmalarına bizzat katıldıklarını ifade etti.

Sezer, Sakarya için de özellikle yetim ve engelli aileler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştıklarını aktardı.

Hayırseverlerin desteğiyle daha fazla aileye kumanya zekat ve fitreleri dağıtmak istediklerini vurgulayan Sezer, "2022 ramazan çalışmalarında iftar, bayramlık, kumanya, fitre ve zekat bağışlarını ulaştırmak isteyenler Orhan Cami yanındaki Sakarya İHH Bağış Kabul Merkezine gelerek makbuz karşılığı ya da banka internet yoluyla diledikleri miktarda destek olabilirler. Bağışçılar Türkiye dahil 57 ülke için Sakarya İHH Kuveytturk IBAN No: TR17 0020 5000 0100 6457 8000 01 ve Ziraat Bankası IBAN No: TR 7400 0100 0019 7058 3405 5001 hesaplarına diledikleri miktarda destek olabilirler." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Sakarya, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor - Son Dakika


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