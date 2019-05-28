Son Dakika Haberleri: Sakarya İHH'nın ramazan ayı faaliyetleri
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Sakarya İHH'nın ramazan ayı faaliyetleri

50 dakika önce

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışındaki yardım faaliyetleri devam ediyor.

Sakarya İHH'nın ramazan ayı faaliyetleri, System.String[]
Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışındaki yardım faaliyetleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden dernek başkanı Engin Sezer, yönetim kurulu üyeleri Ali Akıllı ve Yusuf Gökhan Erkan, ajansın çalışmaları hakkında bölge müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi aldı.
Sezer, burada yaptığı açıklamada, İHH'nın Türkiye'nin dışında 120 ülkede faaliyetlerini sürdürdüğünü, Sakarya İHH olarak da ramazan ayı boyunca Sudan, Etiyopya ve Sierra Leone'de çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kentte yardımseverlerin verdiği bağışları, zekat ve fitreleri yerine ulaştırmakla görevli olduklarını anlatan Sezer, il genelinde de yaklaşık 600 kişiye zekat-fitre yardımında bulunduklarını, ramazan ayında bin 200 ramazan kolisi dağıttıklarını aktardı.
Sezer, Sudan'da 12 bin, Etiyopya'da 10 bin, Sierra Leone'de ise 3 bin yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, ayrıca Sudan'da 10 bin kişiye iftar verildiğini vurgulayarak, "Bağışçılarımız, yardımlarını nereye göndermek isterse oraya gönderiyor. Biz de ulaştırıyoruz. Yardımlarımız sadece ramazan ayında sürmüyor. Tüm yıla yayılan bir faaliyet takvimimiz mevcut." ifadelerini kullandı.
Kentte bin 200 yetim ve ailesine iftar verildiğini anımsatan, ihtiyaç sahipleri yararına 29 Mayıs'ta Orhan Cami avlusunda bir iftar organizasyonu daha yapacaklarını kaydetti.
Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle bölge müdürü Yalçıntaş'a taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Sudan, İHH, Sakarya, Güncel
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