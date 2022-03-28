Sakarya İHH ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak - Son Dakika
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Sakarya İHH ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

28.03.2022 16:39
Sakarya İHH ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince, ramazan boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince, ramazan boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine, ramazan kapsamında kentte koli dağıtımı, zekat yardımları, iftar programları ve yetimler için bayramlık dağıtımı çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Salgın döneminde iki yılda yaklaşık 8 bin koli dağıttıklarını aktaran Sezer, "Bu yıl 5 bin koliyi bulur diye tahmin ediyorum. Ramazanın 15'ine gelen Dünya Yetimler Günü'nde yetim ve muhtaç ailelere Orhan Gazi Camisi'nin önünde iftar vereceğiz. Yetim ailelerin kendileri tarafından misafir edilmesine yönelik iş adamlarından talepler var. İlimizdeki iş adamlarıyla beraber zekat dağıtımlarımız oluyor. Yardım kolileriyle zekatlar, zarfa koyularak ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi." diye konuştu.

Sezer, Sakarya İHH olarak 8 kişilik ekiple Somali, Makedonya ve Kenya'ya gideceklerini bildirdi.

Bu bölgelerde de gıda kolisi dağıtımı, iftar ve sahur programları düzenleyeceklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bize ulaşıp elden zekatlarının dağıtılmasını isteyen kişilerin de isteklerini yerine getireceğiz ve kurban kesimi de yapacağız. 57 ülkede İHH olarak çalışmamız var. Sakarya'da 5 bin gıda kolisi dağıtımıyla yaklaşık 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt dışına da yaklaşık 1 milyon liralık bütçe hedefliyoruz. Suriye'ye de gıda kolisi tırları gönderiyoruz. Hayırseverlerimiz, Orhan Gazi Camisi yanındaki merkez şubemize gelip bağış yapabilirler. Ayrıca, Sakarya İHH'nın 'Kuveyt Türk TR 17 0020 5000 0100 6457 8000 01' ya da 'Ziraat Bankası TR 74 0001 0000 1970 5834 0550 01' IBAN numaralarından katkıda bulunabilirler."

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Engin Sezer, Sakarya, Gazi, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İHH ramazanda yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak - Son Dakika


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