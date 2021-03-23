Sakarya İHH ve Memur-Sen İl Temsilciliği arasında ramazana yönelik iş birliği protokolü - Son Dakika

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği ile Memur-Sen Sakarya İl Temsilciliği arasında ramazan ayında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, salgın sürecinde kentte yaklaşık 5 bin gıda kolisi ve 1000 aileye market fişi dağıttıklarını, ramazanda da 2 bin gıda kolisi ve market fişi dağıtımı planladıklarını belirtti.

Yurt dışı çalışmalarına da değinen Sezer, " Bangladeş'te bulunan Arakan kamplarında günlük 1000, toplamda 30 bin kişiye iftar ikramında bulunacağız. Somali içerisinde yapımını üstlendiğimiz Şehit Muhammet Fatih Safitürk Yetimhanesi'nde kalan kız çocukları için de bir ay boyunca sahur ikramında bulunacağız. Sakaryalı hayırseverlerimizin desteğiyle Yemen ve Afrika'da kumanya dağıtım programlarımız olacak." dedi.

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de İHH'nın mazlumlara karşı Türkiye'nin gülen yüzü, sıcak eli olduğunu ifade ederek, iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Derneğin her zaman mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını, gıdadan sağlığa, eğitimden barınmaya birçok alanda destek verdiğini belirten Mengen, Arakan için iftar kampanyasına üyeleriyle en büyük katkıyı sunacaklarına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından imzalanan protokolde, bir kişilik iftar bedelinin 20 lira olarak belirlendiği bildirildi.