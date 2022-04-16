Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi - Son Dakika
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Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi

16.04.2022 22:30
Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi

Sakarya İHH Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında yetimler ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Sakarya İHH Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında yetimler ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Adapazarı ilçesi tarihi Orhan Gazi Cami ve Uzun Çarşı bölgesinde yer alan İHH merkezi önünde iftar öncesi çok sayıda masa kuruldu.

Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı programda akşam ezanıyla oruçlar açıldı.

Yemek sonrası kurulan platformda yetim çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi. Daha sonra çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve allı güllü dağıtıldı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen katıldı.

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Orhan Gazi, Sakarya, Cami, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İHH yetimler ve aileleri için iftar verdi - Son Dakika


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