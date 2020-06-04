SAKARYA İki aracın arasında kalarak öldü - Son Dakika

İki aracın arasında kalarak öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde manevra yapan iki aracın arasında kalan Yıldıray Keçe yaşamını yitirdi.

Kaza öğle saatlerinde, Akyazı'da bulunan Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. Yıldıray Keçe şantiyede manevra yapan iki aracın arasında kaldı. Yıldıray Keçe araçların arasından çıkarılırken, 112 Acile haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Yıldıray Keçe'yi yaşama döndürebilmek için ilk müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldıray Keçe kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli, 1 çocuk babası Yıldıray Keçe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.