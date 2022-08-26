Emniyet Müdürü Kaya, Gaffar Okkan'ın mezarını ve şehit edildiği yeri ziyaret ederek, göreve başladı

SAKARYA İl Emniyet Müdürü iken kararnameyle Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne atanan Fatih Kaya, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Hendek ilçesindeki mezarını ziyaret ettikten sonra kente geldi. Kaya, burada ise 2001'de 5 koruma polisiyle şehit edilen Okkan'ın anıtına gül bırakıp dua ederek, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürü iken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Kaya, görevine başlamadan önce, Hendek ilçesinde bulunan ve 2001'de 5 koruma polisiyle birlikte şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. Bugün Diyarbakır'a gelen Kaya, Gaffar Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği yerde yaptırılan anıtı ziyaret etti. Anıta gül bırakıp dua eden Kaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. Müdürlük bahçesindeki törenle personelle tanışan Kaya, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.

'BİZİM İDOLÜMÜZ OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'Burada açıklamalarda bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sakarya'dan geldim. Şehit Müdürümüz Ali Gaffar Okkan da Sakaryalı. Sakaryalıların gönlünde Diyarbakırlıların ayrı bir yeri var. Diyarbakır'ı her zaman sevgiyle, kardeşlikle yad etmektedirler. Şehit müdürümüz, bizim idolümüz olmayı, kahramanımız olmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda bu manevi görevi devraldığım, onun misyonunu sürdüreceğim için çok mutluyum. İnşallah Diyarbakır ile Sakarya arasındaki kardeşlik köprüsü daha da pekişecek. Biz de inşallah diğer başarılı müdürlerimizden aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Vatandaşlarımızın, huzurunu güvenliğini ve esenliğini sağlamayı sürdüreceğiz. Ana amacımız mevcut olan suçların sayısını azaltmak, buna rağmen önleyemediğimiz suçların da faillerini ortaya çıkartmak ve adalete teslim etmek. İnşallah ben Sayın Valimizin, Sayın Başsavcımızın, Sayın komutanlarımızın destekleriyle güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Burada oturmuş bir kadro var. Daha önceden emniyet müdürlerimizin büyük emekleri, büyük destekleri var. Gece gündüz var gücümüzle bunun için çalışacağız, çabalayacağız. Eminim ki her bir Diyarbakırlı da bizden desteğini esirgemeyecektir. Hep birlikte İnşallah Diyarbakır'daki suçları çok azaltarak Diyarbakır'ı şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha iyi konumda bir huzur ve güvenlik şehri yapmaya gayret edeceğiz."