Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'dan öğretmenlere uzaktan eğitim uyarısı - Son Dakika

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'dan öğretmenlere uzaktan eğitim uyarısı

SAKARYA İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bir öğretmenin uzaktan eğitim sırasında sigara içmesi nedeniyle yeniden böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli ikazların yapılacağını belirterek, 'Öğretmen arkadaşlarımızdan elbette sınıf içerisinde nasıl davranıyorlarsa, uzaktan eğitimin de bir sınıf ortamı olduğunu varsayarak buna göre davranmalarını bekliyoruz' dedi.

Adapazarı'nda, İngilizce öğretmeni Esra B. uzaktan eğitim sırasında sigara içerken, bir veli bu anları görüntüleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş öğretmen hakkında idari soruşturma açıldığını söyleyerek, 'Aslında bu konu ile ilgili uzaktan eğitimde gerek öğrencilerimizin gerek velilerimizin, gerekse öğretmenlerimizin nelere dikkat etmeleri ile alakalı bir eğitim süreci geçirdik. Ama insanoğlunun olduğu yerde bazı hatalar da olabiliyor. Üzülerek karşıladığımız bir durum. Öğretmen arkadaşlarımızdan elbette sınıf içerisinde nasıl davranıyorlarsa, uzaktan eğitimin de bir sınıf ortamı olduğunu varsayarak buna göre davranmalarını bekliyoruz. Hepimizin üzülerek karşıladığı bir olay. Gerekli soruşturma işlemlerini başlattık.' dedi.

Öğretmenlerin ikaz edileceğini ifade eden Fazilet Durmuş, 'Öğretmenlerimizle bir daha böyle acı bir durumla karşı karşıya kalmaya arzu etmediğimiz için ikazlarımız da yapılacak. Ümit ediyorum ki, öğretmenlerimizi bu konuda bundan sonra daha büyük bir hassasiyet gösterecektir. Evet evimizin ortamında olabiliriz ama hepimizin birbirimize uygun bir şekilde davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz.' diye konuştu.