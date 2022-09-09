İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaretler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentteki Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Savaşçı, yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Savaşçı, Valilik himayesinde yürütülen ve öğrencilerle öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanan Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Rehberlik (NEHİR) projesinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.

Daha sonra bakım onarım faaliyetleri tamamlanan Kemaliye İlk ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Savaşçı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum etkinliklerine misafir oldu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Savaşçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla bu yıl ilk defa temel eğitim düzeyindeki okullara verilen okul bazlı bütçelerin okulların ihtiyaçlarının hızlıca giderilmesine büyük ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

Yardımcı kaynak kitaplardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmaları için öğretmenlerin yönlendirmelerinin önemine işaret eden Savaşçı, kente ayrılan büyük yatırım bütçesi sayesinde çok sayıda okulda bakım ve onarım çalışmalarının yaz dönemi boyunca başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Savaşçı, öğrencileri güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşturmanın öncelikleri olduğunu belirtti.