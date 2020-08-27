Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü okullardaki hazırlıkları inceledi - Son Dakika

SAKARYA İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde kent genelindeki okullarda koronavirüs salgınına karşı yapılan hazırlıkları inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 31 Ağustos'ta telafi amaçlı uzaktan eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 21 Eylül 2020 olarak belirlendi. Okulların açılması öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda alınması istenen önlemler belirlenirken, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Şehit Fethi Sekin İlkokulu'nu ziyaret ederek bilgi aldı.