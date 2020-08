Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü okullardaki hazırlıkları inceledi - Son Dakika

SAKARYA İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde kent genelindeki okullarda koronavirüs salgınına karşı yapılan hazırlıkları inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 31 Ağustos'ta telafi amaçlı uzaktan eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 21 Eylül 2020 olarak belirlendi. Okulların açılması öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda alınması istenen önlemler belirlenirken, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Şehit Fethi Sekin İlkokulu'nu ziyaret ederek bilgi aldı.

'HER OKULDA SORUMLULAR BELİRLENDİ'Ziyaret sırasında Okul Müdürü Alper Acar ve görevli öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en merkezi okulumuzdan en ücra köşedeki okula kadar Covid-19 önlemleri kapsamında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sanayi Bakanlığımız, Türk Standartları Enstitüsü iş birliği kapsamında eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kontrol kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzda bulunan 250 maddeyi kontrol edeceğiz. Her okulda sorumlularımız belirlendi ve eğitimler de düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2 telefon hattı kurduk ve okullarımızın danışmak istediği noktaları buradan cevaplayacağız" dedi.'OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KONTROLLÜ OLACAK'Şehit Fethi Sekin İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Esin Akbal, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının bir sistem haline getirilerek tamamen kontrollü gerçekleşeceğini belirterek, "Dışarıdan içeriye girerken ateş ölçümü yapılıyor. Güvenlik görevlimiz imza karşılığında giren ziyaretçilerimizi not ediyor. Öğrenciler, ateş ölçümü sonrasında belirlenen sistemle sınıflara alınıyor. Buraya geldikten sonra çocuklarımız tamamen öğretmenlerimize teslim olacak. Eğitim burada, yüz yüze olacak" ifadelerini kullandı. 3'üncü sınıf öğretmeni Didem Çiftçi ise, "Gördüğünüz gibi sıralarımıza 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve her öğrenciye kendi sırasını ve kendi eşyasını kullandırmak için özen gösteriyoruz. Biz hazırız, tüm önlem ve tedbirlerimizi alarak çocuklarımızı bekliyoruz özlemle" diye konuştu.