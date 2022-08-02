SAKENDER Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, cami buluşmalarıyla toplumun önemli kesimini oluşturan engellilerin manevi iklimi yaşamalarını, aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi ve onları sosyal ortamlarda daha fazla görünür kılmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Sapanca, Sakarya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da 'Engelsiz Cami' buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

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