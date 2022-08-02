Sakarya'da "Engelsiz Cami" buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da "Engelsiz Cami" buluşmaları devam ediyor

02.08.2022 12:06
Sakarya'da "Engelsiz Cami" buluşmaları devam ediyor

Sakarya İl Müftülüğü ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince (SAKENDER) düzenlenen "Engelsiz Cami" buluşması, Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi.

Sakarya İl Müftülüğü ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğince (SAKENDER) düzenlenen "Engelsiz Cami" buluşması, Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi.

Feyziye Mahallesi'ndeki camide buluşan engelli 100 birey, daha sonra at çiftliğinde ağırlandı. 50 engelli çocuk, çiftlik görevlileri eşliğinde ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

SAKENDER Başkanı Aslı Çam, AA muhabirine, cami buluşmalarıyla toplumun önemli kesimini oluşturan engellilerin manevi iklimi yaşamalarını, aralarındaki iletişimi güçlendirmeyi ve onları sosyal ortamlarda daha fazla görünür kılmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ata binmenin çocuklara moral verdiğini, bu tür aktivitelerin özel eğitim gören çocukların sosyal hayata adapte olmalarına katkı sağladığını aktaran Çam, engellilerin burada rehabilitasyon imkanı bulduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Sapanca, Sakarya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'Engelsiz Cami' buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da "Engelsiz Cami" buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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