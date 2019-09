Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' programını açıkladı

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık yaptığı basın toplantısında 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' hakkında açıklamalarda bulundu.



Her yıl geleneksel olarak kutlanan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' bu senede kutlanacak. Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' hakkında açıklamalarda bulundu.



Camide hayat bulsun istiyoruz



Gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Müftü İhan Açık, "Bu şekilde de ülkemizin her yanında hatta gönül coğrafyamızda bu kutlamalar yapılıyor. Camiyi yeniden hatırlatmak ve hayatın içerisinde olduğunu yeniden hissettirebilmek için bu etkinlikler düzenleniyor. Cami ihmal edilince camiye hizmet eden bizlerin de eksik ve yanlışları çoğalıyor. Hedefimiz en küçük yaştan en yaşlımıza kadar herkesi camilerimizde misafir etmek istiyoruz. Allah'ın evlerine Allah'ın misafirlerini davet ediyoruz. Bu seneki temamız Cami ve hayat. Her ilçemizde programlarımız olacak. Faaliyetlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye ezan okuma yarışmasının finali ilimizde gerçekleştirildi. İnşallah kazanan kardeşimizin hediyesini yarınki programımızda vereceğiz. Aynı şekilde hafızlık yarışmasının finali de ilimizde yapıldı. Bu arkadaşımıza da hediye takdimi yapacağız. 6 Ekim Pazar günü de tüm camilerimizde fidan dikimi olacak. Amacımız bir kardeşimize camiyi nasıl sevdireceğimizdir. Her vatandaşımız kendisinden bir şey bulmalıdır camilerde. Orada kendilerini evlerinde hissetmeliler. Cami hayatımızın içine girmeli ve vatandaşımız geldiğinde camide hayat bulsun istiyoruz" dedi. - SAKARYA