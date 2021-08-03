Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Muğla'daki orman yangınlarına müdahale çalışmalarında yer alan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, afet bölgelerinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde meydana gelen yangınlar nedeniyle Sakarya'dan Muğla'ya giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri, çalışmalara destek oluyor.

Birçok yaralanma vakasına müdahale eden ekipler, yangınların kontrol altına alınması için mücadele ederken ayağından ve kolundan yaralanan Orman Memuru Mustafa Barın'a (50) da olay yerinde tedavi uyguladı.