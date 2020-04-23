Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) Kovid-19 hastalarının tedavisi için başlatılan "immün plazma" bağışı kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, SAÜEH'ta immün plazma bağışı kampanyasının, koronavirüse yakalanıp tedavi sonrası iyileşen yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Er'le17 Nisan'da başladığı anımsatıldı.

Hemşire Er'den alınan plazmanın, yine aynı hastanede yoğun bakımda tedavi gören bir korona hastasına verildiği aktarılan açıklamada, "Başarılı sonuçları dünya genelinde gözlenen plazma desteği için SAÜEAH'ta tüm altyapı oluşturularak çalışmaların başlaması kamuoyunda büyük bir sevinç oluşturdu. Virüse yakalanmış ve tamamen iyileşmiş kişilerden alınması gereken plazma bağıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlar bilgilendirilerek, hazırlanan görsellerle çağrıda bulunuluyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin bilbordlarla destek verdiği kampanyada, "Covid-19 plazma donörü olmak ister misiniz?" sloganıyla koronavirüs hastaları için kimlerin plazma bağışında bulunabileceği hakkında bilgiler veriliyor.

Açıklamada, şartları uyan kişilerin SAÜEAH'a başvurmaları gerektiği bilgisi kaydedildi.