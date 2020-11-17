İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya... - Son Dakika

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...

17.11.2020 10:58
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya..., System.String[]

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Sakarya'da çekildiği ortaya çıktı.

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Sakarya'da çekildiği ortaya çıktı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görüntünün Kasım ayı başında Sakarya'da çekildiği belirtilerek, "1 saatlik bir yoğunluktur, hastalar korona hastası değildir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye genelindeki birçok sosyal medya hesabı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen bir videoyu 'İstanbul'da korona hastalarının yoğunluğu' şeklinde paylaştı. Kısa sürede etkileşim alan videonun Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin Yenikent Devlet Hastanesi pandemi hastanesine çevrildiği için "normal hastaların" sevkinde yaşanan 1 saatlik yoğunluğa ait olduğu ve Kasım ayı başında çekildiği tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERİN İSTANBUL İLE ALAKASI YOK

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise bu durum "İstanbul'daki bir hastanede Covid-19 hastalarının yoğunluğu" şeklinde lanse edilmek istendi. İnternette bu iddialar dolaşırken Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. İddiaların doğru olmadığını belirten Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada "İstanbul'daki bir hastanede Covid-19 hastalarının yoğunluğu" olarak lanse edilen bir video tespit edilmiş ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Bu görüntülerin İstanbul ile ilgisi yoktur. Yapılan incelemede Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisinde, Kasım ayı başında çekildiği anlaşılmıştır. Aynı günlerde 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle ambulanslar Covid-19 dışındaki hastaları SEAH aciline yönlendirmiş ve geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Görüntülerde yer alan hastaların tamamı Covid-19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(Azim Çelik - Burak Can Tokyürek/İHA)

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...
İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya...

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan videonun aslı ortaya... - Son Dakika


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