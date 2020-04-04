Sakarya ile Düzce arası bağlantı yolları kaylarla kapatıldı - Son Dakika

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Sakarya ile Düzce arası bağlantı yolları kaylarla kapatıldı
6 saat önce
Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya-Düzce arası bağlantı yolları geçici olarak kayalarla kapatıldı.
Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya- Düzce arası bağlantı yolları geçici olarak kayalarla kapatıldı.
Çin'de başlayıp dünyayı saran korona virüsü için önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş, çıkış yasaklandı. Tedbirler neticesinde Kocaali ilçesine bağlı Yanıksayvant Mahallesi, Kızılüzüm Mahallesi, Görele Mahallesi ile Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlantı yolları geçici olarak kaya parçaları dökülerek kapatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:06 Kaynak: İHA
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