YAZ BİTERKEN SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ; 31,68 METRE - Son Dakika
Üye Girişi

YAZ BİTERKEN SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ; 31,68 METRE

29.08.2022 10:56

SAKARYA ile Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, kritik eşiği geçerek 31,68 metre ölçüldü.

SAKARYA ile Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, kritik eşiği geçerek 31,68 metre ölçüldü. 11 dere yatağından beslenen gölde, bu yıl yağış fazlalığı nedeniyle çekilme olmadı.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, 2020'de yaşanan kuraklıkta 32,50 metreden 30,28 metreye kadar düştü; sahillerde de 20 metrelik çekilme oldu. Suların çekilmesi ile birlikte ayrıca rıhtımlar ortaya çıktı. Bu yılın yaz sonunda ise göldeki su seviyesi, kritik eşik kabul edilen 30 metrenin üstüne çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, gölün su seviyesi, 31,68 metre olarak ölçüldü. 11 ayrı dere yatağından beslenen gölde, bu yıl yağış fazlalığı nedeniyle çekilme yaşanmadı.

YORUMLAR
500
Sapanca Gölü'nün su seviyesi kritik eşiği geçerek 31 metrenin üzerine çıktı Sapanca Gölü'nün su seviyesi kritik eşiği geçerek 31 metrenin üzerine çıktı Başkan Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı Başkan Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Kocaeli, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAZ BİTERKEN SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ; 31,68 METRE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:50 Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: YAZ BİTERKEN SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ; 31,68 METRE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement