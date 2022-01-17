Üye Girişi
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı - Son Dakika

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı

17.01.2022 11:34
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, hayata geçirdikleri ve yapmayı düşündüğü projelere ilişkin bilgi verdi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, hayata geçirdikleri ve yapmayı düşündüğü projelere ilişkin bilgi verdi.

Karasu ilçesinde Başkan Yardımcısı Cengiz Kuybulu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak, Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, yönetim kurulu üyeleri, arıcılar ve muhtarlar katıldı.

Ör, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl birlik üyeleri için uygun fiyatlı şeker temini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arıcılarımıza 2 bin kestane, 1500 akasya fidanı dağıtarak katkıda bulunduk. Arıcılarımız için yüzde 50 hibeyle alet ekipman dağıtımı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında yüzde 50 hibeli alet ekipman başvuru dosyaları tarafımızca hazırlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." dedi.

Ana arı yetiştiriciliğiyle ilgili kursların sürdüğünü bildiren Ör, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Melen su hattı üzerinde ve çevresinde, ana arı, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üretimi konularında kent ve ülke arıcılığının gelişmesi adına önemli adım atıldığını kaydetti.

Mustafa Ör, yeni yılda 40 ton polen ve arı alımı yapılacağını, saf ana arı üzerinde çalışmaların olacağına değinerek, "Fondan şeker üretim tesisi kurulacak, bal dolum tesisi yapılacak, 'Uzman Eller' projesini hayata geçireceğiz. Arı ürünlerinden yeterince yararlanılamama sorunları vardı, bunu çözmek için ilçelerimize bal evleri yapılıyor." diye konuştu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının hız kesmeyeceğini söyleyen Ör, teorik ve pratik eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da temin ettiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500

Arı Yetiştiricileri Birliği, Hisarcık, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı - Son Dakika


Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı         
18:00
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:58 İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:08:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement