Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör'den "sahte bal" uyarısı - Son Dakika

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, piyasaya sürülen sahte ballara yönelik dikkatli olunmasını istedi.

Ör, yaptığı açıklamada, vitamin, enzim, protein ve mineraller yönünden zengin balın, kendine özgü koku ve kıvamda olması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bal tüketiminin önemli ölçüde yükseldiğini ancak sahte üretimin artmasının bu değerli ürüne güveni ve ilgiyi azalttığını vurgulayan Ör, mısır, buğday, şeker pancarı, pirinç veya tapyokadan elde edilen şurupların renklendirici ve aromayla sahte bal olarak piyasaya sürüldüğünü anlattı.

Ör, sahtecilik yapan bazı firmaların salgınla oluşan talep artışını fırsat bildiğini aktararak, Uzakdoğu'dan çok ucuza getirilen, çeşitli katkılar (enzim, renklendirici, aroma verici) ile harmanlanan pirinç şuruplarının belirlenen fiyatların çok altında "doğal bal" etiketiyle raflara konulduğuna dikkati çekti.

Sahte balların insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Ör, marketlerde ürün ambalajının üzerinde "üretim izin numarası, bal kodeksine uygundur ve TR yazısının" bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.