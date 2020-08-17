Sakarya İlkokulunda yıkım tamamlandı, sıra temel atmada - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Sakarya İlkokulu'nun depreme karşı yenilenmesi amacıyla yıkımı gerçekleştirildi. Yeni bina, hem depreme karşı güvenli hem de öğrencilere çevreci bir binada eğitim alma imkanı sunacak.

Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 24 derslikli olarak planlanan okul, depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. 24 derslikli ve 4 kat olarak planlanan okul, 4 bin 26 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek. Her detayının yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak planlandığı okulun bahçesi, çocukların spor yapıp keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde inşa edilecek. Okul alanının sadece yüzde 20'lik kısmında yapılaşma, kalan yüzde 80'lik kısmı açık alan olarak planlandı. Yeni projede okul sadece depreme dayanaklı hale gelmeyecek aynı zamanda; modern derslikler, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak. Yenilenen okulda öğrenciler, hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci bir binada eğitim alma imkanına kavuşacak. Okulun temelinin önümüzdeki günlerde atılması planlanıyor. - BALIKESİR