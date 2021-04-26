SAKARYA İNDİRİMİ DUYAN KORONAVİRÜSÜ UNUTTU - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir mağazanın açılışında indirim yapılması üzerine vatandaşlar dükkanın önünde ve içinde yoğunluk oluşturdu.

Karasu İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti. Duvarlarda asılı olan uyarıları ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayan vatandaşlar, mağaza içinde ve kapısında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların maske dahi takmadığı görülürken açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme olmaması dikkatlerden kaçmadı.