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Sakarya-intihar eden genç toprağa verildi

6 saat önce

İntihar eden genç toprağa verildiSAKARYA'nın Erenler ilçesinde intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı.

İntihar eden genç toprağa verildi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Ç. adını aldığı dedesinin mezarında toprağa verildi.

Önceki gün, Erenler ilçesinde Almanya'da bulunan teyzesinin evinde kimyasal bir madde içerek intihar eden Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi bugün evine getirildi. Evin önünde dualar okunmasının ardından gencin cenazesi Erenler Çiftlik Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Mehmet Ali Ç.?nin ailesi, üniversite arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi Erenler Mezarlığı'nda adını aldığı 28 yıl önce vefat eden dedesinin mezarında toprağa verildi.

Sakarya-intihar eden genç toprağa verildi

Almanya, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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