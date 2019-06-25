Son Dakika Haberleri: SAKARYA İŞÇİ SERVİSİNDEKİ DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
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SAKARYA İŞÇİ SERVİSİNDEKİ DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

1 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşayan servis minibüsün iddialara göre başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşayan servis minibüsün iddialara göre başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. idibüsteki işçilerin yaşadığı dehşet saniye saniye otobüsün içersindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akyazı'daki bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P. yönetimindeki 54 S. plakalı servis midibüsü iddialara göre şerit değiştiren bir başkan aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.Devrilen midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. Minibüsün devrilme anı ise saniye saniye otobüs kamerasına kaydedildi.
SAKARYA İŞÇİ SERVİSİNDEKİ DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
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