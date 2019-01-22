Sakarya İtalyan Genç İslami Seçti, Sünnet Oldu

İtalyan genç İslami seçti, sünnet oldu
Yurt dışında birlikte okuduğu ve 3 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk arkadaşının ailesini ziyaret için geldiği Sakarya
'da, ezan sesinden ve ailenin yaşantısından çok etkilenen İtalyan genç Daniele Silvestri (25), Müslüman oldu. Sünnet olarak 'Burak' adını alan genç, İtalya'da okulunu bitirdikten sonra İstanbul
'da yaşamak istiyor.
23 Eylül
2015 yılında Çanakkale
'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Sakarya Üniversitesi
Çevre Mühendisliği öğrencisi Egemen Edirneli(21) ile yurtdışında dil eğitimi alan İtalyan genç Daniele Silvestri, arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra aileyi ziyaret için Sakarya'nın Pamukova
ilçesine geldi. Daha önce de bir çok kez İstanbul'a gelen Daniele'yi misafir ederek evlerinde ağırlayan Edineli ailesi, Daniele'yi çok sevdi. Oğulları gibi gördükleri Daniele'ye çok merak ettiği İslam hakkında bilgiler veren aile, Türkiye
'deki tarihi camileri gezdirdi. Ezan sesinden ve ailenin yaşantısından çok etkilenen Daniele, Müslüman olmak istediğini aileye söyledi. Adapazarı
'nda özel bir hastanede sünnet olarak İslami seçen İtalyan genç, arkadaşının ailesi ile daha sık vakit geçirebilmek için çok sevdiği İstanbul'da yaşamak istiyor.
'EZAN SESİNİ DİNLEMEK ÇOK HOŞUNA GİDİYOR'
Daniele'nin oğlunun vefatının ardından sık sık kendilerini ziyarete geldiğini ifade eden Hüseyin Edirneli, Kendisi oğlumun arkadaşı. Oğlumuz elim bir kazada vefat etmişti, kendisi İtalya'da İngilizce dersi alırken tanışmıştı ve o günden bugüne sürekli geldi gitti. Bundan sonra da görüşeceğimize inanıyorum. Bizlerle tanıştığında ve Türklerin sıcaklığını gördüğünden olacak ki kendi düşüncesiyle Müslümanlığı kabul etmiş. Bize bunu açıkladı ve bugün bunu gerçekleştirdik, sünneti işlemini yaptırdık. Biz de çok mutluyuz. Pazar günü Ulu Camii'ye gittik orada resimler aldı ve bu tür ortamlar hoşuna gidiyor, ezan sesini dinlemek hoşuna gidiyor. Egemen'in de bunda çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Uzun bir süre düşünmüş, Bursa
'ya gidip geldikten sonra Pazar günü bunu açıkladı. Dönecekti gitmeden sünnet olması gerektiğini söyledi. Çok kez geldi gitti ama şimdi karar vermiş. Bizim şu ana kadar ayakta kalmamıza sebeptir bu çocuk. Bizim çocuğumuzdur, sürekli diğer arkadaşları da her daim hocaları olsun gelip giderler. Ben bunlar İndigo çocukları diyorum, bu tür çocuklar dünyanın belirli yerlerinde davranış ve yaşam biçimi olarak çok güzel enerji bıraktıkları için böyle çocuklar geliyor ve bir şeyler bırakıp gidiyorlar, görevli olarak geliyorlar diye düşünüyorum. Öğüt veren değil, örnek insanlara ihtiyaç var ülkede, bu da böyle yapmış diye düşünüyorum. Daniel artık kesin bizim çocuğumuz ve kendi düşüncelerine göre burada okulunu bitirdikten sonra kalmak niyetinde. Bir kişiydi oğlumuz bir çok çocuk bıraktı, biz hepsini seviyoruz, her zaman bekliyoruz onları. Milan
'da bir Türkçe okuluna gidip Türkçe öğrenmek, sonra okulunu bitirip İstanbul'da iş bulmayı düşünüyor dedi.
'DANİELE BİZE EGEMEN'DEN YADİGAR'
Egemen Edirneli'nin arkadaşı olan Ahmet Faruk Gümüş
de Daniele'yi aileye yaptığı ziyaretler sırasında tanıdığını ve arkadaşlık kurduklarını belirterek, Viyana
'da dil kursuna gittik beraber arkadaşlığımız oradan başladı. Daniele buraya geliyordu ailenin yanına, ben de dil bildiğim için tercüman olarak beni çağırıyorlardı. Aynı zamanda göstermiş olduğu vefa duygusundan ötürü ben de ona bu yakınlığı göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için Daniel'e el uzattık. Arkadaşlığımız oradan başladı. Bu sürece nasıl gelindi, açıkçası ben de hiç bilmiyorum bir anda oluverdi. Bir anda aileyle samimiyet başladı. Aile hakkında Türklerin yaşamı ve Müslümanlık hakkında sorular soruyordu. Ben ve diğer arkadaşlarım bu konuyla ilgili gerekli bilgileri verdik. Daha sonra Bursa'ya gittik, eve geldik herkese bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Orada benim yardımımla aileye Müslüman olmak istediğini, gerekli şartları sağlamak istediğini söyledi. Sünnetin zorunlu olmadığını söyledim, 'biraz daha düşün emin misin' diye sorular sordum, o uzun zamandır Türkiye'ye ilk geldiği günden beri Müslümanlığı düşündüğünü ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini söyledi diye konuştu.
DANİELE BURAK İSMİNİ SEÇTİ
Ülkesinde ekonomi öğrenimi gören, kalbinin sesini dinleyerek İslami seçtiğini anlatan Daniel Silvestri, 25 yaşındayım Roma
'da doğdum, ilk kez Türkiye'ye 2013 yılında geldim. Daha önce bir çok kez Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Türkiye benim ikinci vatanım memleketim gibi, ilerde de buraya taşınmak istiyorum. Normalde Hıristiyan değilim ateistim. Ailem Hıristiyan'dı, ancak hiç bir zaman bu kurallara uygun bir şekilde yaşamadım ve dindar değildim. Kalbimin sesini dinleyerek Müslümanlığı tercih ettim. Camileri, Müslümanlığı, oruç, nasıl ibadet ediliyor bunları hep araştırdım. Müslüman olarak ilk kez bu yıl Ramazan ayını geçireceğim bunun için çok heyecanlıyım. İlk kez oruç tutacağım. Heyecanlı ve meraklıyım. Şu anda ailemin konuyla ilgili hiç bir bilgisi yok, İtalya'ya döndükten sonra aileme söyleyeceğim. Bizde aileler çocuklarına pek karışmazlar, bu yüzden pek sorun olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da bir çok cami gezdim, Sultanahmet
, Süleymaniye
, Yeni Camii
, Bursa'da Ulu Camii, buradaki camileri yapı olarak ve sanatsal olarak çok etkileyici buldum. Egemen öldükten sonra burada aileyle iletişime girdim. Sık gelmeye başladım ve git gide daha çok sevdim. Aile ile yakınlaştıktan sonra kendimi Müslümanlığa daha yakın hissettim. Sünnet olmayı kendim istedim. Operasyon gayet başarılı geçti doktorlara çok teşekkür ederim. Türkçe öğrenmeye başladım, 1-2 seneye kadar öğreneceğim. Sonra burada yaşamaya devam edeceğim. Burak ismini tercih ediyorum. Aslında bir nedeni yok sadece kulağa hoş geldiği için bu ismi istiyorum. Burada öğrendiğim kelimelerin yüzde 90'ı yemekle alakalı. Hayatımdaki en önemli insan Egemen'di. Çünkü bir çok şeyi beraber paylaştık. Tüm Avrupa
'yı beraber gezdik. İngiltere
'de de bir İngiliz ailesinin evinde beraber kaldık. Aynı zamanda sınıf arkadaşımdı. Egemen ile 22 Eylül 2012 yılında tanışmıştım, 3 yıl sonra 22 Eylül 2015 yılında da kaybettim dedi.