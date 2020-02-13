Sakarya itfaiyesi, bir yılda 6 bin 400 olaya müdahale etti - Son Dakika

Sakarya itfaiyesi, bir yılda 6 bin 400 olaya müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yılda yangın, su basması, kaza ve hayvan kurtarma gibi 6 bin 400 olaya müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 278 itfaiye personeli, 78 araçla ile geçen yıl 6 bin 400 vakaya gitti. Bir dönem yangınlara müdahale ile gündeme gelen itfaiye görevlileri, günümüzde ise su basması, kaza ve hayvan kurtarma gibi birçok olayda görev yapıyor. Sakarya genelinde itfaiye ekiplerinin görevlerinin yalnızca yüzde 40'ını yangın müdahalesi oluştururken, kaza kırım kurtarma ve hayvan kurtarma gibi görevlerde de etkin olarak görev yaparak çok sayıda can kurtarıldı. İtfaiyeciler son olarak Elazığ'da yaşanan deprem ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanındaki uçak kazasına da desteğe gitti.

'İTFAİYECİ DUASI'

Nöbetlerinde yemeklerini beraber hazırlayan ve hep birlikte 'İtfaiyeci Duası'nı yapan itfaiyeciler, 7 gün 24 saat tüm hava şartlarında göreve hazır olarak beklemeye devam ediyor. Şehir merkezindeki Merkez Grup Amirliği kadrosunda 2 arama kurtarma köpeği de görev yapıyor. 3 vardiya olarak hizmet veren ekiplerin her birinde bir köpek eğitmeni yer alıyor.

'YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Arancı'nın talimatı doğrultusunda tüm personeller dönüşümlü şekilde farklı görevleri üstlenerek bütün alanlarda bilgi ve tecrübe ediniyor. Ayrıca çok sayıda itfaiye personeli de yurt dışında farklı ülkelerde aldıkları eğitimle hem bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de yeni nesil ekipmanları adaptasyon sorunu yaşamadan kullanabiliyor.

30 SANİYEDE PERONDAN ÇIKILIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Merkez Grup Amirliği Vardiya Amiri olarak görev yapan ve arama-kurtarma konusunda uzman olan Levent Onur, "Öncelikle biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak eğitime çok önem verenlerdeniz ve olay olduktan sonra ne yapabiliriz düşüncesini yaşamamak için sürekli tatbikat ve eğitimlerini yapıyoruz. Bir kaza ya da hayvan kurtarma ihbarı olması önemli değil, 30 saniye içerisinde görevlendirilen aracın perondan çıkması gerekiyor.? dedi.

'İTFAİYECİLİK GÖNÜL İŞİ'

İtfaiyeciliğin bir gönül işi olduğunu belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dörtyol Grup Amirliği Vardiya Amiri Kadir Çoban, 'İtfaiyecilik gönül işidir ve gönül işi olmadan yapılırsa hiçbir zaman başarıya ulaşılamaz. İtfaiyeci işini severek yapar. Bir insanı kurtarmak ya da bir canlıyı kurtarmak en büyük mutluluktur. Mesela bu mesleğe ilk başladığımda bir yangında kaplumbağayı kurtarmıştım ve bu durum bana günlerce mutluluk vermişti. Bunu anlatarak bitirememiştim.' diye konuştu.