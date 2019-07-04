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SAKARYA Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı 3 asker yaralı

40 dakika önce

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı 3 asker yaralıSakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.

Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı 3 asker yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.
Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı 3 asker yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:29 Kaynak: DHA
Jandarma, Akyazı, Güncel
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