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Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2021 09:47
Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kutlu, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Kutlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Üç kategorideki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Kutlu, emeği geçenleri tebrik etti.

Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Jandarma, Sakarya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Jandarma Komutanı Kutlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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