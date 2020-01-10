Sakarya jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı - Son Dakika

Sakarya jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

14 dakika önce

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, karşıya geçmek için bekleyen yaşlı adamı bir jandarma sırtına alarak karşıya geçirdi.

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, karşıya geçmek için bekleyen yaşlı adamı bir jandarma sırtına alarak karşıya geçirdi.

11 Aralık 2019 günü Akyazı Adliye Kavşağına gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince çaresizce beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurarak yardıma koştu. Yaşlı adamın yanına gelen 2 jandarmadan biri trafiği durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Sakarya jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

Jandarma, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:05 Kaynak: DHA
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