SAKARYA Jandarmanın teklifine aldanınca yakalandılar - Son Dakika

Jandarmanın teklifine aldanınca yakalandılar

SAKARYA'da, jandarma çaldıkları otomobili parçalayarak satmak isteyen 4 kişi ile alıcı gibi irtibata geçti. Parçalara ayırarak 15 bin liraya satmak istedikleri otomobil için jandarmanın parçalara ayırılmaması şartıyla 25 bin liralık teklifini kabul eden 4 kişi yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinde yaşayan F.B.'ye ait otomobili çalan 4 kişinin kimliği belirlendi. Jandarma, otomobili parçalara ayırarak ikinci el yedek parça satan işyerlerine satmak isteyen 4 kişi ile irtibata geçti. Jandarma şahıslarla alıcı gibi irtibata geçerek, 15 bin TL'ye satmak istedikleri araç için parçalara ayırılmadan almak için 25 bin TL teklifte bulundu. 25 bin liralık teklifi kabul eden 4 kişi alıcı kılığına bürünen jandarmalarla buluşunca gözaltına alındı. Araç ise hasarsız şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Akyazı ve Hendek ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edilen A.K., B.H., S.M. ve Ö.K. alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.M. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.