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Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar
6 saat önce
Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılarSakarya'nın Sapanca ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı. Genç bir kızın parkta şiddete uğramasına çevredekiler tepki gösterdi.
Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu öğrencileri 'Kadına şiddet' temalı sosyal deney gerçekleştirdi. Senaryo gereği Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı'nda bankta oturmakta olan genç kızın yanına gelen erkek arkadaşı, genç kıza tokat atıp bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, genç kıza bağırıp şiddet uygulayan gence müdahale etti. Bu sırada öğrenciler, 'Kadına şiddete dur diyelim' yazan dövizlerle kadının etrafında dönerek mesaj verdi.
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