Son Dakika Haberleri: Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar
Son Dakika Güncel Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar - Son Dakika

Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar

6 saat önce

Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılarSakarya'nın Sapanca ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı.

Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı. Genç bir kızın parkta şiddete uğramasına çevredekiler tepki gösterdi.

Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu öğrencileri 'Kadına şiddet' temalı sosyal deney gerçekleştirdi. Senaryo gereği Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı'nda bankta oturmakta olan genç kızın yanına gelen erkek arkadaşı, genç kıza tokat atıp bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, genç kıza bağırıp şiddet uygulayan gence müdahale etti. Bu sırada öğrenciler, 'Kadına şiddete dur diyelim' yazan dövizlerle kadının etrafında dönerek mesaj verdi.

Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar

Sakarya, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:21:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]