Sakarya kahvehanede kavga 2 yaralı

Kahvehanede kavga 2 yaralı

Adapazarı'nda aralarında husumet bulunan aileler arasında kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından vurulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı Çökekler Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir kişi tabancasını ateşledi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacaklarından yaralanan isimleri öğrenelimeyen 2 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.