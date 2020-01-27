Sakarya kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak - Son Dakika

Sakarya kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak

6 saat önce

Kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacakSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyon sahibi Engin Aslan sosyal medya hesabından Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını belirirken, teşekkür mesajı geldi.

Kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyon sahibi Engin Aslan sosyal medya hesabından Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını belirirken, teşekkür mesajı geldi.

Akyazı'da yaşayan ve kendi kamyonuyla taşımacılık yapan Engin Aslan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz götüreceğine dair paylaşım yaptı. Paylaşım sonrasında çok sayıda tebrik telefonu alan Engin Aslan, '1999 yılında bizde deprem afetini yaşadık. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası nasıl yardımım olur diye düşünürken amcamın oğlu Olgun Aslan fikrinden sonra böyle bir karar aldık. Nakliye masrafları ikimiz karşılamaya hazırız. Bazıları bunun reklam olduğunu söyledi, ancak bizim reklama ihtiyacımız yok zaten mevcut işimiz yoğun. Yapılan iyilik hareketine bizim de katkımız olsun istedik.' dedi.

Yardımda katkı vermek için amcasının oğlu olan Engin Aslan'ın kararına destek olmak için harcanacak yakıtın yarısına ortak olduğunu açıklayan Olgun Aslan, 'Biz bu acıyı yaşadık. Elazığ'a gönderilecek yardımların ücretsiz ulaştırmak için amcamın oğluyla nakliye masraflarını ortak olmayı kararlaştırdım. Benim de bu hayır işinde katkım olsun istedim.' diye konuştu.

Sakarya kamyoncu yardımları ücretsiz taşıyacak

Deprem, Akyazı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:26 Kaynak: DHA
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