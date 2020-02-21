Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 - Son Dakika

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Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2
7 saat önce
SAKARYA Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 (Olay yeri ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
SAKARYA Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 (Olay yeri ekiyle)
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