Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 - Son Dakika

Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2

7 saat önce

SAKARYA Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 (Olay yeri ekiyle)

SAKARYA Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2 (Olay yeri ekiyle)

Sakarya kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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