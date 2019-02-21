Son Dakika Haberleri: Sakarya Kano Takımı, Milli Takıma 5 Sporcu Gönderdi

Sakarya Kano Takımı, Milli Takıma 5 Sporcu Gönderdi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı'ndan 5 sporcu, 16-17 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek "Gloria Canoeing 2019 Cup" yarışlarında milli formayla mücadele edecek.

Sakarya Kano Takımı, Milli Takıma 5 Sporcu Gönderdi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı'ndan 5 sporcu, 16-17 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek "Gloria Canoeing 2019 Cup" yarışlarında milli formayla mücadele edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı'nın, Antalya Belek'te gerçekleştirilen Durgunsu Kano Milli Takım seçmelerine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 10 farklı şehirden 16 kulüp ve 82 sporcunun yer aldığı seçmelerin sonunda Sakarya ekibinden belirlenen Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, Arda Kırımlı, Cemrehan Özbek ve Alperen İnanır'ın Antalya'daki yarışlarda milli formayla mücadele edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı'nın 5 sporcuyla milli gurur yaşayacağını ifade etti.

Erdem, kanoda milli heyecanı bir kez daha yaşamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Antalya'da gerçekleştirilen seçmeler sonucunda Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz 'Büyük Erkekler', Arda Kırımlı ile Alperen İnanır 'Genç Erkekler', Cemrehan Özbek ise 'Yıldız Erkekler' kategorilerinde milli formayı terletecek. 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Gloria Canoeing 2019 Cup yarışlarında milli formayla mücadele edecek sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Sakarya, Spor
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