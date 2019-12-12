Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı - Son Dakika

Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı

6 saat önce

Kar maskeli hırsız yakalandıAdapazarı'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı.

Kar maskeli hırsız yakalandı

Adapazarı'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek Irak uyruklu Nabel Falah H.H.'yi (18) yakaladı.

Adapazarı'nda gece bir iş yerine giren hırsız, laptop ve 300 TL para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Polis şüphelinin saklandığı evi tespit ederek baskın düzenledi. Irak uyruklu Nabel Falah H. H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya kar maskeli hırsız yakalandı

Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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